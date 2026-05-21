Noche de Museos 2026: así será el tributo GRATIS a Depeche Mode en CDMX

La Noche de Museos 2026 tendrá una tarde inolvidable para los amantes de Depeche Mode en CDMX. Se trata de un concierto tributo gratuito a la banda británica integrada por David Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher y Vince Clarke.
“Canciones que invitan a sentir, bailar y conectar con emociones profundas cobrarán vida en una experiencia sonora que combina nostalgia y energía en vivo”, señala la descripción del evento en la plataforma Cartelera CDMX.
¿Cuándo y dónde es el tributo a Depeche Mode en CDMX?
El tributo a Depeche Mode se llevará a cabo el miércoles 27 de mayo de 2026, a partir de las 17:00 horas, en el Museo Yancuic, ubicado sobre Ermita Iztapalapa, en la colonia Los Ángeles, alcaldía Iztapalapa.
Para llegar en transporte público puedes tomar la Línea 8 del Metro. Deberás bajar en la estación Constitución de 1917 y caminar un par de minutos sobre Ermita Iztapalapa.
Así será el evento de la Noche de Museos 2026
El tributo a Depeche Mode estará a cargo de Hysterika, una banda mexicana que rinde homenaje a los sonidos icónicos de la agrupación británica. Durante la presentación podrás escuchar éxitos como:
- Enjoy the Silence
- Personal Jesus
- Just Can’t Get Enough
- Never Let Me Down Again
- People Are People
- Policy of Truth
- Strangelove
Con este pequeño concierto podrás sumergirte en la atmósfera oscura, elegante y envolvente que caracteriza a Depeche Mode.
“A través de sintetizadores, guitarras y una interpretación llena de intensidad, este tributo revive la esencia del synth pop y el rock electrónico que ha marcado a generaciones”, señala la descripción.
Si eres fan del synth pop y del rock electrónico, el tributo a Depeche Mode en la Noche de Museos 2026 de la CDMX promete ser una gran oportunidad para revivir algunos de los mayores éxitos de la banda británica.