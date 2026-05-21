Noche de Museos 2026: así será el tributo GRATIS a Depeche Mode en CDMX

La Noche de Museos 2026 tendrá una tarde inolvidable para los amantes de Depeche Mode en CDMX. Se trata de un concierto tributo gratuito a la banda británica integrada por David Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher y Vince Clarke.

“Canciones que invitan a sentir, bailar y conectar con emociones profundas cobrarán vida en una experiencia sonora que combina nostalgia y energía en vivo”, señala la descripción del evento en la plataforma Cartelera CDMX.

Foto: @hysterikaband/ IG

¿Cuándo y dónde es el tributo a Depeche Mode en CDMX?

El tributo a Depeche Mode se llevará a cabo el miércoles 27 de mayo de 2026, a partir de las 17:00 horas, en el Museo Yancuic, ubicado sobre Ermita Iztapalapa, en la colonia Los Ángeles, alcaldía Iztapalapa.

Para llegar en transporte público puedes tomar la Línea 8 del Metro. Deberás bajar en la estación Constitución de 1917 y caminar un par de minutos sobre Ermita Iztapalapa.

Foto: @hysterikaband/ IG

Así será el evento de la Noche de Museos 2026

El tributo a Depeche Mode estará a cargo de Hysterika, una banda mexicana que rinde homenaje a los sonidos icónicos de la agrupación británica. Durante la presentación podrás escuchar éxitos como:

Enjoy the Silence

Personal Jesus

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

People Are People

Policy of Truth

Strangelove

Con este pequeño concierto podrás sumergirte en la atmósfera oscura, elegante y envolvente que caracteriza a Depeche Mode.

“A través de sintetizadores, guitarras y una interpretación llena de intensidad, este tributo revive la esencia del synth pop y el rock electrónico que ha marcado a generaciones”, señala la descripción.

Si eres fan del synth pop y del rock electrónico, el tributo a Depeche Mode en la Noche de Museos 2026 de la CDMX promete ser una gran oportunidad para revivir algunos de los mayores éxitos de la banda británica.